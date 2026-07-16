Yatırım ve üretime tarihi destek! Başkan Erdoğan sanayiciyi sevindirdi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yeni destek paketinin sanayi için adeta can suyu olacağını ve çarkları hızlandıracağını söyledi.

İmalat sanayisi ve yatırımlara yönelik toplamda 1 trilyon liralık uygun koşullu finansman imkânı ile iş dünyasının finansmana erişim konusunda yaşadığı sorunun önemli ölçüde çözüleceğini belirten OSB Başkanı Şimşek, "Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda reel sektöre yönelik tarihi bir finansman desteğinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

ÇARKLAR DAHA HIZLI DÖNECEK

Yeni yatırımlara ve üretime yönelik her türlü desteğin önemine vurgu yapan Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, "Açıklanan yeni finansman paketi kapsamında, özellikle yüksek katma değerli yatırımları destekleyen Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ve imalat sanayisi odaklı iki destek verilecek. Bu destekler sanayicimiz için adeta can suyu gibi olacak. Yenin finansman paketi ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının toplam büyüklüğü 750 milyar Türk Lirası'na çıkarıldı. Üretim çarklarının daha hızlı dönmesi amacıyla ise imalat sektörüne 250 milyar liralık yeni kredi desteği sağlanıyor" dedi.

REKABET GÜCÜ ARTACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yatırım ve üretime verdiği destekten dolayı teşekkür eden Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, reel sektörün kullanımına sunulan 1 trilyon lira büyüklüğündeki destek paketinin, üretim ve yatırımlara ivme katmanın yanında, işletmelerin rekabet gücünün artmasına da önemli katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

"ÜRETİME DAYALI BÜYÜME MODELİNİ DESTEKLİYORUZ"

Şimşek, paketin reel kesim için büyük önem taşıdığını belirten Şimşek "Daha müreffeh bir ülke olmanın yolu daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan geçiyor. Üretmeden, daha aydınlık bir geleceğe, daha güzel yarınlara sahip olmak mümkün değildir. Bu anlamda biz sanayiciler şartlar ne olursa olsun üretimi kesintiye uğratmadan daha çok çalışmak ve ülke ekonomisini büyütmek zorundayız. Hükümetimizin de üretime dayalı büyüme modeline destek olması memnuniyet vericidir. Yatırım ve üretime 1 trilyon lira kaynak paketinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör