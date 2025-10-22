Yatta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor yatta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi. Ekipler, hareket halindeki motor yatta 19'u çocuk 39 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sivas'ta yurda yasadışı yollarla giren 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda soktukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı.