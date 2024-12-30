Yavru gorilin keyfi yerinde

İstanbul Havalimanı'nda Nijerya'dan Bangkok'a transit gönderilen bir kargoda ele geçirilen ve nesli tehlike altında olan yavru goril, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Yaklaşık 5 aylık olduğu tahmin edilen yavru, özel olarak hazırlanmış steril bir alanda bakıma alındı.DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yavru goril için izinli bir hayvanat bahçesinde özel bir alan oluşturuldu. Veterinerler ve bakıcılar tarafından özenle beslenen yavru, bakım sürecinde 10 kilograma ulaştı. Uzun ve sağlıksız yolculuğun ardından yorgun düşen hayvanın rehabilitasyon süreci, bağışıklık sistemine zarar gelmemesi için büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.Yapılan incelemelerde, hayvanın "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CITES) kapsamında gerekli belgelere sahip olmadığı ve hayvana el konularak uluslararası prosedürler başlatıldığı ifade edildi.