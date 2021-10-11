Bunun adı canilik! Yavru kediyi boynundan asarak öldürdü

Uzun yıllar İstanbul Silivri'de yaşayan Neslihan Karaca sokakta bulduğu yaralı köpek ve kedileri sahiplenince daha büyük ve bahçeli bir ev arayışına girdi. 8 köpeği ve 5 kedisi ile birlikte rahatça yaşayacağı Çorlu'nun Seymenler Köyü'nde ir ev kiralamak üzere internet üzerinden arayışa başladı. İki ay önce, aradığı bahçeli evi buldu ve ev sahibiyle hayvanlarıyla birlikte yaşayacağını söyleyip anlaşmaya vardı.
"Kira bedelini elden değil de banka üzerinden gönderdiğim için ev sahibim benimle zıtlaşmaya başladı" diyen Neslihan Karaca, "Bu caniliği aklım almıyor. Hayvanlarımla yaşayacağımı bildiği için 2 katı kira fiyatına anlaştık. Ama kirayı elden vermedim diye ikinci ayda olmadık tehditler savurmaya başladı. Evin bahçe kapısını söktü, kocamın yaptığı tahtaları söktü hayvanlar kalmasın diye bahçeyi dağıttı. En son ben evde yokken daha 3 aylık kedimi boynundan asılmış halde buldum. Ev sahibimin yaptığını düşünüyorum ve şikayetçiyim" dedi.
İddiaya göre ev sahibi aileye hayvanları iki katı kira ödeme şartıyla kabul etti, hatta kendi evinin bahçesine duvarı da kiracısına yaptırdı. Ancak ev sahibi devlete vergi ödememek için kirayı elden almak istedi. Bu duruma itiraz eden Neslihan Karaca kirayı banka üzerinden gönderdi. İddiaya göre ev sahibi bu duruma sinirlendi ve Karaca'ya kontratları olmasına rağmen evi boşaltma talebinde bulundu. Ancak Neslihan Karaca bunu kabul etmedi ne olduysa bundan sonra oldu.
BAHÇE KAPISINI SÖKTÜ
Yaşadıkları süreci SABAH gazetesine anlatan Neslihan Karaca; "Beni arayıp neden bankadan gönderdin diye tehditler savurmaya başladı. Ertesi gün gelip evin bahçe kapsını söküp kamyonetle götürdü. Eşim yeniden onardı hayvanlar çıkmasın diye tahtalar ile onardı. Ancak bir gün sonra gelip o tahtaları da söktü. Hatta yenisini yapmayalım diye kömürlükte bulunan tahtaları da götürdü. Bende gittim jandarmaya şikayetçi oldum." dedi.
3 AYLIK KEDİYİ ASTILAR
Ancak 4 gün önce biz evde yokken yine gelmiş ve evin etrafındaki kapıları sökmüş. Komşularımız görmüş onun geldiğini diyen Karaca; "Biz eve gittiğimizde daha üç aylık kedimi boynundan iple asılı halde buldum. Evimi mahvettin ama benim Papatyamdan ne istedin. Bu nasil canilik bu nasıl insanlık. Benim en hassas olduğum yerimden vuruyor. Hayvan severliğimi kullanıyor. Bana kiracı olduğum evin bahçesine duvar yaptırdı 10 bin lira para ödedim sırf hayvanlarım rahat etsin diye ama şimdi gelip kedime bunu yaptılar. Ev sahibimden şikayetçiyim, bu adamın yaptığı cezasız kalmasın" dedi.
Bu nasil canilik bu nasıl insanlık. Benim en hassas olduğum yerimden vuruyor. Hayvan severliğimi kullanıyor. Bana kiracı olduğum evin bahçesine duvar yaptırdı 10 bin lira para ödedim sırf hayvanlarım rahat etsin diye ama şimdi gelip kedime bunu yaptılar. Ev sahibimden şikayetçiyim, bu adamın yaptığı cezasız kalmasın" dedi.