Bunun adı canilik! Yavru kediyi boynundan asarak öldürdü

3 AYLIK KEDİYİ ASTILAR

Ancak 4 gün önce biz evde yokken yine gelmiş ve evin etrafındaki kapıları sökmüş. Komşularımız görmüş onun geldiğini diyen Karaca; "Biz eve gittiğimizde daha üç aylık kedimi boynundan iple asılı halde buldum. Evimi mahvettin ama benim Papatyamdan ne istedin. Bu nasil canilik bu nasıl insanlık. Benim en hassas olduğum yerimden vuruyor. Hayvan severliğimi kullanıyor. Bana kiracı olduğum evin bahçesine duvar yaptırdı 10 bin lira para ödedim sırf hayvanlarım rahat etsin diye ama şimdi gelip kedime bunu yaptılar. Ev sahibimden şikayetçiyim, bu adamın yaptığı cezasız kalmasın" dedi.