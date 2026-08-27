Yavru kediyi işkenceyle öldüren 2 cani için gözaltı talimatı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yavru bir kediye işkence edildiği ve öldürüldüğü yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos'ta bir kısım X ve diğer sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, iki şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve kediyi öldürdükleri yönünde görüntülerin yer aldığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENDİ

Söz konusu paylaşımların tespit edilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu eylemin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A.2 maddesinde düzenlenen evcil hayvanı kasten öldürme suçu kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Bu kapsamda, atılı eylemi gerçekleştirdikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER İÇİN GÖZALTI TALİMATI

Soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör