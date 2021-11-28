Yavru köpeğe şefkati ile yürekleri ısıttı

Aksaray-Kırşehir karayolunda yatan yavru bir köpek ve başında bekleyen annesini gören Yasin Köse (45), otomobilini durdurup, "Kurban olurum seni yaratana" diyerek yardıma koştu. Yavru köpeği aracına koyan Köse, arkasından gelen anne köpeği de "Yavruna yardım edeceğim" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İkisini de veterinere götürüp tedavi ettiren Köse, daha sonra diğer 5 yavruyu da bulup hepsini sahiplendi. Köse'nin o anları kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çok mutlu olduğunu kaydeden Yasin Köse, "Onlar bizim dilsiz dostlarımız, canlarımız. Onlar için elimden geleni yaparım" dedi.