Yavru Vatan’dan Bağlar’a gönül köprüsü

Son üç yılda ilçeye 320 bin metrekare yeşil alan kazandıran ve hayata geçirdiği parklara Selahaddin Eyyubi, Ahmedi Hani, Ahmedi Hasi,Celal Güzelses, Ahmed Arif, Cezeri ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi ilim ve bilim insanlarının isimlerini vermesiyle gündeme gelen AK Partili Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı park projesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın isminin verilmesini kararlaştırdı.

Başkan Hüseyin Beyoğlu,"Kıbrıs Türk halkı ile Diyarbakır'ımız arasında gönül köprüsü inşa etmek amacıyla bu kararı uygun gördük" ifadelerini kullandı.

PARK PROJELERİNE SAYGIN İLİM İNSANLARININ İSİMLERİ VERİLDİ

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Diyarbakır'ın kalbi Bağlar arasında gönül köprüsünü kurmayı amaçlayan anlamlı proje Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleriyle hayata geçirildi.

Son üç yılda hayata geçirdiği yeşil alan ve park projeleriyle ilçenin çehresini değiştiren, 300 bin metrekareyi aşan projelere Selahaddin Eyyubi, Ahmedi Hani, Ahmedi Hasi,Celal Güzelses, Ahmed Arif, Cezeri ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi tarihe mal olan ilim, bilim ve devlet adamlarının isimlerini vermesiyle ses getiren Bağlar Belediyesi, çok amaçlı yeni park projesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın adını verdi.

"YENİ SÜRPRİZ VİZYON PROJELERİMİZ OLACAK"

Geçen yıl Diyarbakır'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Diyarbakır ve Bağlar'a karşı ayrı bir muhabbet duyduğunu, aralarında çok iyi bir bağ oluştuğunu belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu 35 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden parkı yakın zamanda hizmete açmayı amaçladıklarını söyledi.

Beyoğlu,"Projede iki adet tenis sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları,mesire alanı,otopark ve peyzaj alanları var. Vizyon projelerimizden biri olarak görüyoruz. Bağlar'da hayata geçirdiğimiz değişimin göstergelerinden biri olacak. Bugüne kadar yaptığımız projelere milletimizle özdeşleşen saygın bilim ve ilim insanlarımızın ismini vermiştik. Bu projeye de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanımız sayın Ersin Tatar'ın isminin verilmesini kararlaştırdık. İnşallah güzel bir açılış programı ile Kıbrıs Türk halkı ve Diyarbakır halkının gönül köprüsü olarak hizmete açacağız. Vizyon projelerimiz yeni sürprizlerle devam edecek." diye konuştu.