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Giriş Tarihi: 1.09.2026

Yavrularım elimden kayıp gitti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yavrularım elimden kayıp gitti
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GİRNE açıklarında yaşanan gemi faciasında 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kayıplar arasında Kıbrıs'a tatil için giden Hataylı Biçer ailesinin çocukları olan 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 9 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer de bulunuyor.

'KAÇAK VARDI'
Geminin alabora olduğu sırada büyük bir panik yaşandıklarını belirterek kendisinin ve eşinin çevredekilerin yardımıyla kurtulduğunu anlatan acılı anne Ayten Biçer, "Yetkililere su kaçağı olduğunu söyledik. Bize 'Ayağınız hiç mi suya değmedi mi? Kalkın başka bir tarafa oturun' dediler. Bize fırtınanın kısa sürede geçeceğini söylediler. Biz dönmelerini istedik ama bizi dinlemediler. Evlatlarım can yeleksiz gitti. Kızım, 'Anne ne olur elimi bırakma!' diye bağırıyordu. Elimden yağ gibi kayıp gitti. Çocuklarım geminin içinde sıkışmış olabilir. Kurtarma botlarına ilk mürettebat bindi" dedi. Kaza sonrası mürettebat tarafından çocuklarına can yeleği verilmediğini belirten anne Ayten Biçer; "Ortalık ana baba günüydü. Evlatlarım can yeleksiz gitti" diye konuştu. Bu arada, faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KIBRIS

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Yavrularım elimden kayıp gitti
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