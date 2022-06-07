Şehit annesinden yürek yakan sözler: Yavrum gelecek diye umutla bekliyorum

İÇİMDE ATEŞ VAR GİTME OĞLUM DEDİM

"Anne dedi şuanda operasyondayız, ben seni sonra arayacağım dedi. Telefonu en son kapatmamız o oldu daha arayacak daha arayacak. Perşembe günü konuştuk Cuma günü şehit düşmüş. En son konuştuğum cümleler bunlardı. Çok çabaladım gitme diye. Ben orayı bırakıp gelmesini istiyordum. 2000 yılında göreve başlamış ve 15 yıl boyunca görevde idi. İstifanı ver gel, gitme kuzum dedim. Sabah yola çıkmadan önüne geçtim. Benim içimde bir ateş var gitme dedim"

BAYRAMA BİR AY KALA ŞEHİT OLDU

"Anne dedi şimdi gideyim Kurban Bayramı'na Allah izin verirse izine geleceğim o zamana kadar daha çok otururuz dedi. Kurban Bayramı'na bir ay kala kendisi şehit oldu. Kurban Bayramı'nı nerede gördü. Gitmemesini çok istedim. Kazanamaz ümidiyle askerlikten sonra sınava girmişti ama kazandı. 2000 yılında işe girdi. 2015 yılında da şehit oldu. Bayramlarda anneler gününde acı hissediyorum. Bir babanın bir annenin çocuğu gurbette olur da gelemez gözü yollarda kalır ya hala daha bekliyorum. Sanki hemen gelecek zile basacak anne ben geldim diyecek."