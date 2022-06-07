Şehit annesinden yürek yakan sözler: Yavrum gelecek diye umutla bekliyorum

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken 7 yıl önce, eli kanlı terör örgütü mensuplarının yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Musa Saydam'ın annesi Elfat Saydam, giysi dolabında sakladığı oğlunun üniformasını bağrına basan, fotoğrafıyla konuşan acılı anne Saydam, "Yüreğimin üzerinde bir köz var sanki. Bu acı ne sönüyor ne de diniyor" dedi.
İZNİ YARIDA KALDI, GÖREVE GİTTİ
Bayramları, Anneler Günü'nü, özel günleri kısacası yaşamını 2015 yılından bugüne 'Kınalı kuzum, ciğer parem, yavrum' dediği oğlu şehit Musa Saydam olmadan geçiren anne Elfat Saydam, Oğlunun şehit haberini aldığı günden itibaren hayatın eskisi gibi olmadığını ifade eden anne Saydam, "Oğlum, yeğeninin sünnet düğünü olacaktı ona gelmişti. Aslında burada izindeydi o zaman izini bitirmeden çağırdılar. Operasyon olduğunu o nedenle izinlerin iptal olduğunu söylediler oğlum izindeyken tekrar görev yerine gitti aradan 10-15 gün geçmeden şehit düştü."
CİĞERİMİ YAKTIN KUZUM
"Biz Balışeyh ilçesinde oturuyorduk. Küçük oğlum İsa'nın evine gitmiştim. İsa bir yerde çalışırken arkadaşları bilgisayara bakarken Musa'nın şehit olduğunu görmüşler. İsa içeriye girince hemen bilgisayarı kapatmışlar. Sonrasında oğlum acı haberi alınca doğru arabaya binip eve doğru gelmiş. Kız kardeşi de haberi almış kapıdan ağlayarak girdi. Herkes duymuş bana söylemediler. O sırada oğlum İsa içeri girdi boynuma sarıldı ve ben o anda Musa'nın şehit olduğunu anladım. Ciğerimi yaktın kuzum, Musa'm diyerek kendimden geçmişim."
ŞEHİT OLMADAN SON ORUCUNU BURADA TUTTU!
Şehit haberini aldığımda ben ondan sonrasını hatırlamıyorum öyle bir kötü oldum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Oğlum şehit olmadan 5 yıl önce boşanmışlardı. Çocuklar da benim oradaydı bir oğlu bir kızı var. Şehit olmadan önce burada izindeydi. Burada yeğeninin sünneti olmuştu. Ramazan Ayı'nda bir hafta orucunu tuttu. İzini bitmeden izinler iptal olmuş göreve çağırdılar. 20-25 günlük izne gelmişti, 9-10 gün izni vardı kullanmadan geri göreve çağırdılar."
SENİ ARAYACAĞIM ANNE DEDİ HALA ARAMADI
"Gece saat 4 gibi yola çıkmak istedi. Giderken yola çıktı komutanını da alacaktı Kayseri'den. Yeni çıktım komutanım demiş komutanı da o zaman bugün hiç gelme bugün dur yarın sabah erken çık demiş. Sabah erken gidelim demiş. Yavrum yoldan dönmüş. "Anne ben bugün de burada kalacağım hazırlanın da bahçeye gidelim" dedi. Bir torba yeşil mısır almış herkesi aradı. Bir çocuğun eline balon alırsın da o çocuk sevinir ya aynı öyle sevinç vardı. Bir gün daha kalacağım diye. Ertesi gün oldu gitti. Aradan 10-15 gün geçti arıyordum ulaşamıyordum. Şehit olmadan bir gün önce perşembe günü aradım."
İÇİMDE ATEŞ VAR GİTME OĞLUM DEDİM
"Anne dedi şuanda operasyondayız, ben seni sonra arayacağım dedi. Telefonu en son kapatmamız o oldu daha arayacak daha arayacak. Perşembe günü konuştuk Cuma günü şehit düşmüş. En son konuştuğum cümleler bunlardı. Çok çabaladım gitme diye. Ben orayı bırakıp gelmesini istiyordum. 2000 yılında göreve başlamış ve 15 yıl boyunca görevde idi. İstifanı ver gel, gitme kuzum dedim. Sabah yola çıkmadan önüne geçtim. Benim içimde bir ateş var gitme dedim"
BAYRAMA BİR AY KALA ŞEHİT OLDU
"Anne dedi şimdi gideyim Kurban Bayramı'na Allah izin verirse izine geleceğim o zamana kadar daha çok otururuz dedi. Kurban Bayramı'na bir ay kala kendisi şehit oldu. Kurban Bayramı'nı nerede gördü. Gitmemesini çok istedim. Kazanamaz ümidiyle askerlikten sonra sınava girmişti ama kazandı. 2000 yılında işe girdi. 2015 yılında da şehit oldu. Bayramlarda anneler gününde acı hissediyorum. Bir babanın bir annenin çocuğu gurbette olur da gelemez gözü yollarda kalır ya hala daha bekliyorum. Sanki hemen gelecek zile basacak anne ben geldim diyecek."
SANKİ ZİLE BASACAK, BOYNUMA SARILACAK
"Ben bir ümitle halan bekliyorum öyle sürprizleri çok yapardı. Kendisi çok sürpriz yapardı. 7 senedir hüzünlü hüzünlü geçiyor günlerimiz. Zaten gurbette idi şimdi tamimiyle gitti. Diğer şehit annelerimizin de sabırlarını versin şükrünü de veriyor. Eğer o sabır şükür sabır olmasın gerçekten kafayı yeriz. Dernekte bütün şehit anneleri toplanıyoruz, hepimizin acısı bir onlar ölmedi yaşıyor biz görmüyoruz o başka. Elhamdülillah yerleri çok güzel gel gelelim acıları çok zor sanki benim bu kalbimin üzerinde getiriyorlar közü bırakıp orada yanıyor. Allah sabırlar versin" dedi.