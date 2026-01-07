Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger’in biyografisi

03.05.2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini, 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini ve 09.06.2020 tarihinden itibaren İzmir Valiliği görevini yürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı 09.08.2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Kararnamesi ile Adana Valisi olarak atanmış, 16.08.2023 tarihinde görevine başlamıştır.

Vali Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.