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Giriş Tarihi: 23.09.2026

Yavuz Sultan Selim dualarla anıldı

Yavuz Sultan Selim dualarla anıldı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in vefatının 506'ncı yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yavuz Sultan Selim'in türbesinde düzenlenen programa katıldı. Vatandaşların yoğun ilgil gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Gül ve beraberindekiler, programın ardından Yavuz Sultan Selim Han'ı kabri başında dualarla andı. Programa, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin de katıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yavuz Sultan Selim dualarla anıldı
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