Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yılda 138 milyar TL tasarruf sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
'nün hizmete alınışının 10'uncu yılı dolayısıyla değerlendirmede bulundu. Köprünün, 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan eserin çevre dostu özelliğiyle ön plana çıktığını söyledi. Uraloğlu, köprüyle İstanbul
trafiğinin önemli ölçüde rahatlatıldığına dikkati çekerek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan ise 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu önledik" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör