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Giriş Tarihi: 27.08.2026

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yılda 138 milyar TL tasarruf sağladı

ANKARA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yılda 138 milyar TL tasarruf sağladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hizmete alınışının 10'uncu yılı dolayısıyla değerlendirmede bulundu. Köprünün, 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan eserin çevre dostu özelliğiyle ön plana çıktığını söyledi. Uraloğlu, köprüyle İstanbul trafiğinin önemli ölçüde rahatlatıldığına dikkati çekerek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan ise 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu önledik" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ #İSTANBUL

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yılda 138 milyar TL tasarruf sağladı
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