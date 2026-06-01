Yavuz’dan Sıfır Atık Festivali çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Sıfır Atık Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4 Haziran'da başlayacak. Bu kapsamda bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne "Sıfır Atık Festivali" yazılı pankart asıldığı anlara ilişkin görüntü yer aldı. Paylaşımda, "Yavuz Sondaj Gemimizden mesaj var! Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun. Geleceğe yön veren bu büyük dönüşümün bir parçası olmak için festivalde buluşalım" ifadelerine yer verildi. Festivalde etkinliklerle enerji alanında atılan adımların anlatılması ve enerji verimliliği bilincinin genç kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Çocuklar ve gençler enerjinin nasıl üretildiğini, neden tasarruf edilmesi gerektiğini, atıkların nasıl ekonomik değere dönüştürülebileceğini ve sürdürülebilir bir gelecek için bireysel sorumlulukların önemini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da enerji verimliliğinin yalnızca ekonomik tasarruf sağlayan bir uygulama olmadığını, aynı zamanda doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin enerji güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Ağırbaş, "'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' temasıyla organize ettiğimiz festivalle gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız" dedi.