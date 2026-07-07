Yaya geçidi üzerinde minibüsün çarptığı kadın öldü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Şoför M. T.'nin kullandığı 01 M 0568 plakalı minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmi Elsun'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Elsun, asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Minibüs sürücü M.T. ise daha sonra olay yerinden kaçtı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elsun, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen M.T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.