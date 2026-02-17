Yaya geçidinde bebeğe çarpıp kaçtı

Kaza, 15 Şubat'ta öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Anne Hilal Öztürk, içinde 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk'ün bulunduğu bebek arabasıyla, yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinde girdiğinde, caddede seyir halindeki 2 otomobil durarak, anne ile bebeğe yol verdi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü, otomobillerin yanından hızla geçip, bebek arabasına çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, sürücü ise kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ağır yaralanan Mahmut Fatih, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük Mahmut Fatih, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlanan Mahmut Fatih'in cenazesini, ailesi ve yakınları teslim aldı. Kayseri'nin Bünyan ilçesine götürülen cenaze Bayramlı Camii'nde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Ankara'da polis olduğu öğrenilen baba Mustafa Kemal Öztürk'ün cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü.

SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, küçük Mahmut Fatih Öztürk'ün ölümüne neden olan firari sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.