Yaya geçidinde çarpan otomobil 23 yaşındaki Begüm’ü hayattan kopardı

Adapazarı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde 8 Eylül günü saat 19.53 sıralarında N.Ü. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Begüm Fil'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sırasında bilincinin kapalı olduğu belirlenen genç kıza kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Begüm Fil ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen ve hastanede 2 gün boyunda yaşam mücadelesi veren Fil, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Genç yaşta kaza sonucu yaşamını yitiren Begüm Fil'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Akyazı süt fabrikası yanı aile mezarlığına toprağa verilecek.