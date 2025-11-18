Yaya geçidinde cinayet gibi kaza

Adana'da 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu öldü. Araç sürücüsü yaralı çocuğa yardım etmek yerine aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 KYM 021 plakalı otomobil, bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Miraç Çam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk takla atıp asfalta düştü.Kazanın ardından otomobil sürücüsü, yaralı çocuğa yardım etmek yerine aracını bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhammet Miraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada çocuğun çorabının, otomobilin kaputuna takıldığı görüldü. Polis, şüpheli sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.