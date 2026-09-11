Yaya geçidınde feci ölüm

Sakarya'da yaşayan Begüm Fil (23), geçen salı akşamı annesiyle birlikte merkez Adapazarı
İlçesinde, TEK Yokuşu olarak bilinen Orhangazi Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen, N.Ü.'nün kullandığı otomobil, genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp asfalta düşen genç kız ağır yaralandı. Duran kalbi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından masajla yeniden çalıştırılan genç kız, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen ve hastanede 2 gün boyunda yaşam mücadelesi veren Fil, doktorların tüm çabalarına rağmen dün sabah kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta kaza sonucu yaşamını yitiren Begüm Fil, Gazi Süleyman Paşa Camisinde kılınan ikindi namazını müteakip düzenlenen törenle, gözyaşları arasında toprağa verildi. Sürücü N.Ü, mahkemece tutuklandı.
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Mete Efendioğlu - Editör