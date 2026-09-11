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Giriş Tarihi: 11.09.2026

Yaya geçidınde feci ölüm

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Yaya geçidınde feci ölüm
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Sakarya'da yaşayan Begüm Fil (23), geçen salı akşamı annesiyle birlikte merkez Adapazarı İlçesinde, TEK Yokuşu olarak bilinen Orhangazi Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen, N.Ü.'nün kullandığı otomobil, genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp asfalta düşen genç kız ağır yaralandı. Duran kalbi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından masajla yeniden çalıştırılan genç kız, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen ve hastanede 2 gün boyunda yaşam mücadelesi veren Fil, doktorların tüm çabalarına rağmen dün sabah kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta kaza sonucu yaşamını yitiren Begüm Fil, Gazi Süleyman Paşa Camisinde kılınan ikindi namazını müteakip düzenlenen törenle, gözyaşları arasında toprağa verildi. Sürücü N.Ü, mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ADAPAZARI

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Yaya geçidınde feci ölüm
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