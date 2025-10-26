Yaya geçidinde hayatını kaybetti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde cuma günü saat 11.30 sıralarında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Ermiş'e (67) cip çarptı. Ermiş, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ermiş hayatını kaybetti. Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olaydan sonra gözaltına alınan araç sürücüsü Selahattin Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.