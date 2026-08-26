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Giriş Tarihi: 26.08.2026

Yaya geçidinde scooter faciası

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yaya geçidinde scooter faciası
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İstanbul'da scooter ile yaya geçidinden geçerken minibüsün çarptığı genç kız 9 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Beylikdüzü'nde 18 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde yol kenarından kiraladığı scooter ile çalıştığı marketteki işine gitmek üzere yola çıkan Tülin Şık (18), yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada İsmail D. yönetimindeki servis minibüsü genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şık'ın tedavisinin 9 gündür yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsü şoförü İsmail D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖLÜMLE SAVAŞIYOR
Kızının yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden anne Tülay Şık, "Dua ediyoruz, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Adamı serbest bırakmışlar. Kızım burada ölümle savaşırken o adamın dışarıda dolaşmasını istemiyorum. En azından benim evladımın durumu belli olana kadar içeride kalsın istiyorum. Hiç mi gözü görmemiş?" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #BEYLİKDÜZÜ

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Yaya geçidinde scooter faciası
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