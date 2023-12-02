Yaya geçidindeki Esra’yı ezen midibüsün sürücüsü: Sarsıntı hissedince aks kırıldı sandım

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından Memduh Yaşar, Gürsu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Memduh Yaşar'ın ifadesinde, "Sadık Ahmet Caddesi'nden, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne dönecektim. Sinyalizasyon yeşil yanınca yoluma devam ettim. Bu sırada, yaya geçidinden yolun karşısına yürüyen, isminin daha sonra Esra olduğunu öğrendiğim genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Onun, kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçtiğini tahmin ediyorum. Kaza sonrası araç sarsılınca, aksının kırıldığını düşündüm. Midibüsü durdurup aşağı inince gerçekle karşılaştım. Üzgünüm" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Memduh Yaşar, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.