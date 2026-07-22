Yayaya çarpıp kaçtı! Cam parçalarındaki o iz sürücüyü ele verdi: Meğer yurt dışı planı yapıp…

Olay, Haziran ayında Şehitkâmil ilçesi Gaziantep-Nurdağı karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde refüjde bir şahsın hareketsiz şekilde yerde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAYA HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde şahsın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, tamamlanan işlemlerin ardından teslim alınan yakınları tarafından defnedildi.
FAR VE CAM PARÇALARINDAKİ O İZ SUÇLUYU ELE VERDİ
Jandarma ekipleri ise şahsa çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü ve aracı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü unsurlarınca olay yerinde bulunan far ve cam parçaları üzerinde yapılan kriminal incelemeler sonucunda, kazaya karışan aracın marka ve modeli tespit edildi.
2 BİN ARAÇ ANALİZ EDİLDİ
Devam eden çalışmalarda JASAT ve Siber Suçlarla Mücadele personelinin koordinasyonuyla bölgedeki KYGS, PTS ve EDS kamera kayıtları 7/24 esasına göre incelendi. Yaklaşık 2 bin araç detaylı olarak analiz edilerek, olay saatinde güzergâhta bulunan şüpheli araçlar tek tek takibe alındı.
KAÇMA HAZIRLIĞINDAKİ SÜRÜCÜ YAKALANDI
Jandarma ekiplerinin 7 gün süren planlı istihbari faaliyetleri, saha çalışmaları ve teknik incelemeler neticesinde şüpheli araç Sakçagözü Mahallesi'nde bulunan bir depoda gizlenmiş halde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında araç sahibi Ö.T. isimli şüphelinin ise kazanın ardından delilleri karartmaya çalıştığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Şüpheli sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.