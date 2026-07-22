Yayaya çarpıp kaçtı! Cam parçalarındaki o iz sürücüyü ele verdi: Meğer yurt dışı planı yapıp…





FAR VE CAM PARÇALARINDAKİ O İZ SUÇLUYU ELE VERDİ



Jandarma ekipleri ise şahsa çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü ve aracı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü unsurlarınca olay yerinde bulunan far ve cam parçaları üzerinde yapılan kriminal incelemeler sonucunda, kazaya karışan aracın marka ve modeli tespit edildi.