Yayla evinde dehşet

Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda bulunan Arif Altuntaş'a (67) ait tek katlı evde, dün sabah 06.40 sularında yangın çıktı. Yangında Arif Altuntaş ve eşi Gülizar Altuntaş (61) ile kuzenleri Kasım Altuntaş (66) hayatını kaybetti. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. 3 kişinin dumandan zehirlenerek öldükleri sanılıyordu. Ancak yapılan incelemede 3 kişinin tartıştıkları akrabaları tarafından bıçaklandığı ve evin ateşe verildiği ortaya çıktı.Altuntaş çiftinin İstanbul'dan yaz tatili için yayla evlerine geldikleri, tadilat için ise akrabaları Kasım Altuntaş'ı usta olarak getirdikleri öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Altuntaş ailesinin akrabası M.A., M.A. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayetten sonra Arif Altuntaş'a ait kredi kartını alarak bankadan para çektiği ortaya çıktı. Taraflar arasında arazi anlaşmazlığı olduğu ve Arif Altuntaş'ın şüphelilerle bir gün önce tartıştığı iddia edildi. Şüphelilerin gözaltındaki işlemleri devam ediyor.