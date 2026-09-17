Yayla evinde katliam! Eşini, kayınpederini ve kaynanasını öldürüp kaçtı

Antalya'da terk edilmeyi ve boşanma davası açılmasını hazmedemeyen koca, uzaklaştırma kararına rağmen yayla evini basıp, çocuklarının gözü önünde eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü.

Antalya'da Ayşegül Coşkun (36), kendisine şiddet uygulayan eşi Sefer Coşkun'u (38) terk edip, 3 çocuğunu da alarak, ailesinin Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki evine döndü. Ardından da boşanma davası açtı. Boşanmak istemeyen eşi ise tehditlere başlayınca, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ayşegül Coşkun ardından, bir süre önce annesi babası ve çocuklarıyla birlikte Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'ndeki yayla evine gitti. Bu durumu kabullenemeyen Sefer Coşkun, önceki gece saat 03.00 sıralarında, eşi ve çocuklarının da bulunduğu, kayınpederinin yayla evine geldi.

Gizlice eve giren Sefer Coşkun, yanında getirdiği tüfekle eşi ile kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel'e (63) kurşun yağdırıp kaçtı. Babalarının katliamına şahit olan 3 kardeşin çığlığını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu ihbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuğu ağlar vaziyette bulurken, genç kadın ile anne ve babasının öldüğünü tespit etti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.