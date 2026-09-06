Yaylada büyüleyici gün batımı manzarası

Gümüşhane'nın Kürtün ilçesindeki Çetlüce Yaylası, büyüleyici sis denizi ve gün batımı manzarasıyla doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bin 815 metre rakımda yer alan yayla, bulutların üzerindeki konumu ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Bahar ve sonbaharda yeşilin her tonunu barındıran bölge, zengin bitki çeşitliliği, doğal yaban mersini ve mantarlarıyla da dikkat çekiyor. Sisin hızla hareket ettiği yaylada, akşam saatlerinde gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara bürünerek fotoğraf tutkunları için doğal bir plato oluşturuyor. Akademisyen Dr. Merve Gençosmanoğlu, sisin hızlı değişimiyle her an farklı bir manzaraya şahit olduklarını belirtirken fotoğraf sanatçısı Metin Aydın ise gün batımında sis ve güneş ışığının birleşmesiyle muhteşem kareler yakaladıklarını vurguladı. Çetlüce Yaylası, her mevsim eşsiz doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör