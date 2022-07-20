Elazığ Palu ilçesi Gemtepe köyü Rem Yaylasında meydana gelen olayda Zülfiye Ersöz (61), yanlış ilaç alınca vücudunun çeşitli yerlerinde şişme meydana geldi. Bunun üzerine araçla 112 Acil Komuta Merkezine haber verildi.

Yaylada rahatsızlanan kadının yardımına Jandarma yetişti | Video

Fakat sağlık ekipleri, yolun bir bölümünde çökme meydana geldiği için hasta kadına ulaşamadı. Bunun üzerine devreye Elazığ İl Jandarma Komutanlığı girdi.

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkış yapan helikopter ile 7 personel, 1 doktor ve 1 hemşire sıhhi tahliye için kalkış yaptı. Helikopter ile yayladan alınan kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.