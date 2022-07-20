Haberler Yaşam Haberleri Yaylada rahatsızlanan kadının yardımına Jandarma yetişti
Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:00 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:13

Yaylada rahatsızlanan kadının yardımına Jandarma yetişti

Elazığ'da yanlış hap içen ve rahatsızlanan kadın, karayolu ile hastaneye ulaşamayınca devreye jandarma girdi. Helikopter ile bölgeye giden ekipler, kadını alarak hastaneye yetiştirdi.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Yaylada rahatsızlanan kadının yardımına Jandarma yetişti

Elazığ Palu ilçesi Gemtepe köyü Rem Yaylasında meydana gelen olayda Zülfiye Ersöz (61), yanlış ilaç alınca vücudunun çeşitli yerlerinde şişme meydana geldi. Bunun üzerine araçla 112 Acil Komuta Merkezine haber verildi.

Yaylada rahatsızlanan kadının yardımına Jandarma yetişti | Video

Fakat sağlık ekipleri, yolun bir bölümünde çökme meydana geldiği için hasta kadına ulaşamadı. Bunun üzerine devreye Elazığ İl Jandarma Komutanlığı girdi.

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkış yapan helikopter ile 7 personel, 1 doktor ve 1 hemşire sıhhi tahliye için kalkış yaptı. Helikopter ile yayladan alınan kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak, ödenmeye başladı mı? 2022 zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2 ve 4 YILLIK I 2022 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları: ÖSYM tercih kılavuzu ile güncel TYT - AYT BÖLÜMLERİ:
Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA || 2022 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? D.Kiev FB maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda?
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları! 2022 ÖSYM tercih kılavuzu ile AÜ AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
Sigara fiyatları yenilendi! Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaylada rahatsızlanan kadının yardımına Jandarma yetişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA