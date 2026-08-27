Yaylada yorgun mermi faciası: Yaşlı kadın yolda yürürken sırtından vuruldu!

Olay, Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nin Boğaçhan Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Ayten Durmuş, yaylada evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada bir anda sırtında acı hissetti. Ne olduğunu anlayamayan Durmuş, havadan geldiği değerlendirilen merminin kendisine isabet ettiğini fark etti. Çevresindekilerin yardımıyla sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Durmuş, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücuduna yorgun mermi isabet eden Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MERMİNİN NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Yaylada yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan merminin hedefi olan Durmuş'un yaralanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri, merminin nereden ve kim tarafından ateşlendiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay, özellikle düğün, kutlama ve benzeri etkinliklerde havaya ateşlenen silahlardan kaynaklanan yorgun mermi tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör