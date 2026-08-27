Haberler Yaşam Haberleri Yaylada yorgun mermi faciası: Yaşlı kadın yolda yürürken sırtından vuruldu!
Giriş Tarihi: 27.08.2026 12:50

Yaylada yorgun mermi faciası: Yaşlı kadın yolda yürürken sırtından vuruldu!

Trabzon’un Maçka ilçesinde yaylada evine gitmek için yürüyen 60 yaşındaki Ayten Durmuş, nereden geldiği belirlenemeyen yorgun merminin sırtına isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Durmuş’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yaylada yorgun mermi faciası: Yaşlı kadın yolda yürürken sırtından vuruldu!
  • ABONE OL

Olay, Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nin Boğaçhan Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Ayten Durmuş, yaylada evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada bir anda sırtında acı hissetti. Ne olduğunu anlayamayan Durmuş, havadan geldiği değerlendirilen merminin kendisine isabet ettiğini fark etti. Çevresindekilerin yardımıyla sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Durmuş, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücuduna yorgun mermi isabet eden Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MERMİNİN NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Yaylada yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan merminin hedefi olan Durmuş'un yaralanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri, merminin nereden ve kim tarafından ateşlendiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay, özellikle düğün, kutlama ve benzeri etkinliklerde havaya ateşlenen silahlardan kaynaklanan yorgun mermi tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TRABZON #MAÇKA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaylada yorgun mermi faciası: Yaşlı kadın yolda yürürken sırtından vuruldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA