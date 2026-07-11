Yaz kuran kurslarında renklı müfredat

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaz Kuran kursları başladı. Kurslarda dini eğitimin yanı sıra dijital dünyanın riskleri, akran zorbalığı ve çevre bilinci gibi konularda da dersler veriliyor. 4-22 yaş arası milyonlarca çocuk ve gencin katıldığı eğitimler, 6 hafta sürecek ve 14 Ağustos'ta tamamlanacak. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 saat yapılan eğitimlerin yanı sıra 4-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına da tam gün programları uygulanıyor.

SEVGİ, SAYGI VE EMPATİ

Kurslarda; Kuran-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler, Peygamber Efendimizin hayatı ve değerler eğitimi alanlarında dersler veriliyor. Güncel konularda da farkındalık kazandıracak çalışmaların yapıldığı bu programlarda çocuklar, doğal öğrenme ortamıyla sevgi, saygı, sorumluluk, yardımseverlik ve empati gibi değerleri öğreniyor. Çocukların, kurdukları sosyal çevre ile dijital dünyanın risklerinden korunması da amaçlanıyor. Sosyal, kültürel, sportif etkinlikler, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklerken aynı zamanda çevre bilincini de geliştirecek. Ortak yaşam alanlarının verimli kullanımıyla çocuklara doğa sevgisi ve yeşil vatan bilinci de aşılanacak.