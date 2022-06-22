Yaz tatili ne zaman bitecek 2022? Yaz tatili kaç gün, kaç ay sürüyor, bitmesine kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvimini yayımladı!

Yaz tatili başladı ve birçok öğrenci günlerini hızlıca eğlenerek geçirmeye başladı. Yaz tatili ne zaman bitecek sorusu da sürekli olarak sorulmakta. Plan yapan ebeveynlerse yaz tatili ne zaman bitecek, hangi gün bitiyor sorularını yöneltiyor. Ona göre tatile gitme planları yapıyorlar. Peki, 2022 yaz tatili ne zaman bitecek, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar