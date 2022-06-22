Haberler Yaşam Haberleri Yaz tatili ne zaman bitecek 2022? Yaz tatili kaç gün, kaç ay sürüyor, bitmesine kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvimini yayımladı!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 10:58

Yaz tatili ne zaman bitecek 2022? Yaz tatili kaç gün, kaç ay sürüyor, bitmesine kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvimini yayımladı!

Yaz tatili ne zaman bitecek 2022? Yaz tatili kaç gün, kaç ay sürüyor, bitmesine kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvimini yayımladı!

Yaz tatili ne zaman bitecek 2022 sorusu sürekli aratılıyor. 3 ay boyunca gençler yaz tatilinde sürekli eğlenecek ve okulların açılmasını bekleyecek. Tatil bittikten sonra eğitim öğretim dönemi başlayacak. Yaz tatili kaç gün, kaç ay sürüyor, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı gibi sorular sürekli olarak sorulmaktadır. MEB de bu sorunun cevabını verdi. Özellikle ebeveynler yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün gibi soruları tatili planı yaptıkları için sürekli soruyor. Peki, 2022 yaz tatili ne zaman bitecek, bitmesine kaç gün var? İşte detaylar!

Yaz tatili başladı ve birçok öğrenci günlerini hızlıca eğlenerek geçirmeye başladı. Yaz tatili ne zaman bitecek sorusu da sürekli olarak sorulmakta. Plan yapan ebeveynlerse yaz tatili ne zaman bitecek, hangi gün bitiyor sorularını yöneltiyor. Ona göre tatile gitme planları yapıyorlar. Peki, 2022 yaz tatili ne zaman bitecek, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

MEB çalışma takvimine bakıldığında 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Yani yaz tatili o gün son buluyor.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, KAÇ AY?

2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN 2022?

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

16 Haziran 2023'te yaz tatili başlıyor olacak.

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Yaz tatili ne zaman bitecek 2022? Yaz tatili kaç gün, kaç ay sürüyor, bitmesine kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvimini yayımladı!
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