Yaz yağmurunda Çorlu’yu sel bastı

YOLLAR ÇÖKTÜ ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kuvvetli sağanak yağış nedeni ile yine Çorlu genelinde yollar çökerken, araçlar da suya gömüldü. Yine farklı bir noktada da yolun çökmesi ile birçok araç mahsur kaldı. Şeyhsinan Mahallesi Ziyabey Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı, yağıştan en çok etkilenen noktalar oldu. Yaşanan sel felaketi ve su baskınlarının doğa olayına bağlayan yetkililere ateş püsküren vatandaşlar, "Dere yatağı yakınlarına imar izni verirsen derenin intikamı ağır olur. Ne yazık ki bunu bu yağışlarda gördük. Belediye her önüne gelene ruhsat verirse bu ev, iş yeri ve binaların sular altında kalması gayet doğal. Birçok yol da aynı şekilde mühendislik harikası yapılan çalışmalar nedeni ile sular altında kaldı. Hiç kimse doğal afet diyerek sığınacak yer aramasın. Bu işin sorumlusu Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesidir. Biz Çorlu halkı olarak bunları hak etmedik!" ifadelerini kullandı.