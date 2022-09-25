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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Yazar Ahmet Özalp vefat etti

Yazar Ahmet Özalp vefat etti
Bir süredir kanser tedavisi gören yazar N. Ahmet Özalp, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta 1953'te dünyaya gelen Özalp, öğretmenlik, yayıncılık, gazetecilik ve ansiklopedi yazarı olarak birçok alanda çalışma yaptı. Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin bugüne kazandırılmasında önemli katkıları olan Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerini yeniden yayınlama konusunda ciddi çalışmalara imza attı.

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Yazar Ahmet Özalp vefat etti
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