Yazar Ali Haydar Haksal toprağa verildi

İstanbul'da önceki gün vefat eden, Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal son yolculuğuna uğurlandı. Haksal için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine aile fertlerinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, eski Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Görmez, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile edebiyat, siyaset ve sanat dünyasından sevenleri katıldı. Ali Haydar Haksal'ın naaşı, eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler ve dualarla omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı ve Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör