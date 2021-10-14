Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 14.10.2021

Yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı

Yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı
Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri (72) beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi. Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, dün öğle saatlerinde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan önceki gece Selim İleri, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek mekândan erken ayrılmıştı. İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış, ardından taburcu edilmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA