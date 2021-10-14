Yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri
(72) beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi. Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, dün öğle saatlerinde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne getirildi. İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan önceki gece Selim İleri, Erdal Öz Edebiyat Ödülü
'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek mekândan erken ayrılmıştı. İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış, ardından taburcu edilmişti.