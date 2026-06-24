Yazıcıoğlu davasında kritik talep! Aile ‘dosya Ankara’ya taşınsın’ dedi

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında eski asker ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya bazı sanıklar ile Yazıcıoğlu ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Davut Uçum, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek davanın sonlandırılmasını istedi.

AİLEDEN ANKARA TALEBİ

Duruşmada söz alan Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen ana soruşturmayla birleştirilmesini talep etti. Yavuz, davanın başından bu yana Ankara'da görülmesi gerektiğini savunarak mahkemeden yetkisizlik kararı verilmesini istedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ablası Mavuş Ocak ise aradan geçen 17 yıla rağmen dosyanın halen sonuçlanmamasına tepki gösterdi. Ocak, "Kardeşimin çocukları büyüdü, şimdi torun sahibi olacak yaşa geldiler. Ancak dava hâlâ sonuçlanmadı" diyerek sürecin tamamlanmasını istedi.

DURUŞMA 9 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ekim 2026 tarihine erteledi. Duruşma sonrası açıklama yapan Yazıcıoğlu7nunu yol arkadaşı Remzi Çayır ise ana soruşturma dosyasının Ankara'ya gönderilmesi yönündeki gelişmelerin umut verici olduğunu belirterek, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

17 YILLIK SÜREÇ

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından yürütülen soruşturmalara FETÖ mensuplarının müdahale ettiği iddiasıyla açılan davada, uzun yıllardır adalet arayışı sürüyor. Mahkemenin önümüzdeki süreçte vereceği kararın dosyanın geleceği açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.