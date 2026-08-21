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Giriş Tarihi: 21.08.2026

Yazıklar olsun

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Yazıklar olsun
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Vicdan sızlatan olay Konya'nın Meram ilçesinde bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. A.E.T. 15 gün önce kuaförde stajyer olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre aynı iş yerinde çalışan B.A., A.E.T'den kendisine su getirmesini istedi. B.A., su getirmeyi unutan çocuğu diğer çalışanların yanında tekme-tokat dövdü. Çocuğun boğazını sıkıp, kafasını duvara vuran vicdansız, diğer çalışanların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Yaşanan dehşet anları işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan A.E.T'nin dudağına dikiş atıldı. Oğullarının yaşadığı şiddeti unutamadığını belirten ve zanlıdan şikayetçi olan aile "Biz çocuğumuzu yumruk yesin diye büyütmedik. Çocuğumuz gece kâbuslar görüyor, psikolojik yardım alacağız. Başka çocuklar yanmaması için susmayacağız" dedi. Öte yandan B.A. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KONYA

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