Haberler Yaşam Haberleri Yazılı Kanyon Nerede ve Nasıl Gidilir? Isparta Yazılı Kanyon Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:00 Son Güncelleme: 17.10.2023 11:00

Yazılı Kanyon Nerede ve Nasıl Gidilir? Isparta Yazılı Kanyon Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Tabiat parkı olarak tescil edilen Yazılı Kanyon, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde konumlanmış bir doğa harikasıdır. Kanyonun derinliği 100 ile 400 metre arasında değişmektedir, bu da onu etkileyici bir coğrafi oluşum haline getirir. Kanyonun yan duvarlarında Bizans dönemine ait ibadet yerleri ve tarihi yazıtlar bulunmaktadır. Tarih ve tabiat güzelliklerine ilgili olan kişilerin gündeminde Isparta Yazılı Kanyon nerede ve nasıl gidilir soruları yer almaktadır.

Yazılı Kanyon Nerede ve Nasıl Gidilir? Isparta Yazılı Kanyon Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Yazılı Kanyon, doğal güzelliklerin ve tarihi zenginliklerin muhteşem bir birleşimidir. Kanyonun içinde yürüyüş yaparak bu benzersiz coğrafi formasyonun tadını çıkarabilir ve aynı zamanda tarihi kalıntıları inceleyebilirsiniz. Büyük bir kaya üzerine kazınmış olan Epiktetos'un "Hür İnsan Üzerine Bir Şiir"ini görmek de mümkündür. Isparta'ya geleceklerin mutlaka görmesi gereken yerlerdendir. Yazılı Kanyon nerede ve nasıl gidilir, Isparta Yazılı Kanyon giriş ücreti ne kadar, müzekart geçiyor mu bilmek, geziyi sağlamadan önce önemlidir.

Yazılı Kanyon Nerede ve Nasıl Gidilir?

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü yakınlarında konumlanmıştır ve ilçe merkezine yaklaşık 10 km mesafededir. Isparta şehir merkezinden ise yaklaşık 70 km uzaklıktadır. Kanyona ulaşmak için Isparta-Antalya Karayolu üzerinde bulunan Yazılı Kanyon tabelalarını takip edebilirsiniz.

Bölgeye toplu ulaşım aracıyla gitmek mümkün olmayabilir, bu nedenle genellikle bireysel araçlarla veya günübirlik turlarla ziyaret edilir. Kanyonun bulunduğu bölgeye kendi aracınızla gitmeyi tercih ediyorsanız, yolculuğunuzun keyfini çıkararak bu güzel doğal alanı keşfedebilirsiniz. Günübirlik turlar ise kolay ve rehber eşliğinde kanyonun tadını çıkarmak isteyen ziyaretçiler için bir seçenek olabilir.

Isparta Yazılı Kanyon Giriş Ücreti Ne Kadar?

Isparta Yazılı Kanyon'a giriş ücreti 60 TL'dir.

Isparta Yazılı Kanyon Müzekart Geçiyor Mu?

Isparta Yazılı Kanyon'da müzekart geçerli değildir.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Benekli Ayhan" ismiyle biliniyordu! Fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü
SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail iki devletli çözüme zorlanmalı
Brüksel'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü! Belçika-İsveç maçı yarıda kaldı
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
Kolombiya, İsrail Büyükelçisini kovdu: Utanç verici özür dileyin gidin! Filistin’e desteği hazmedememişti
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
Sevgili dostum Uğur Dündar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yazılı Kanyon Nerede ve Nasıl Gidilir? Isparta Yazılı Kanyon Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA