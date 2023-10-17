Yazılı Kanyon, doğal güzelliklerin ve tarihi zenginliklerin muhteşem bir birleşimidir. Kanyonun içinde yürüyüş yaparak bu benzersiz coğrafi formasyonun tadını çıkarabilir ve aynı zamanda tarihi kalıntıları inceleyebilirsiniz. Büyük bir kaya üzerine kazınmış olan Epiktetos'un "Hür İnsan Üzerine Bir Şiir"ini görmek de mümkündür. Isparta'ya geleceklerin mutlaka görmesi gereken yerlerdendir. Yazılı Kanyon nerede ve nasıl gidilir, Isparta Yazılı Kanyon giriş ücreti ne kadar, müzekart geçiyor mu bilmek, geziyi sağlamadan önce önemlidir.

Yazılı Kanyon Nerede ve Nasıl Gidilir?

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü yakınlarında konumlanmıştır ve ilçe merkezine yaklaşık 10 km mesafededir. Isparta şehir merkezinden ise yaklaşık 70 km uzaklıktadır. Kanyona ulaşmak için Isparta-Antalya Karayolu üzerinde bulunan Yazılı Kanyon tabelalarını takip edebilirsiniz.

Bölgeye toplu ulaşım aracıyla gitmek mümkün olmayabilir, bu nedenle genellikle bireysel araçlarla veya günübirlik turlarla ziyaret edilir. Kanyonun bulunduğu bölgeye kendi aracınızla gitmeyi tercih ediyorsanız, yolculuğunuzun keyfini çıkararak bu güzel doğal alanı keşfedebilirsiniz. Günübirlik turlar ise kolay ve rehber eşliğinde kanyonun tadını çıkarmak isteyen ziyaretçiler için bir seçenek olabilir.

Isparta Yazılı Kanyon Giriş Ücreti Ne Kadar?

Isparta Yazılı Kanyon'a giriş ücreti 60 TL'dir.

Isparta Yazılı Kanyon Müzekart Geçiyor Mu?