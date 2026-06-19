Yazın soğuk içecek tüketenler dikkat: O alışkanlık organları plastikle dolduruyor!

Bilimsel araştırmalar, plastik pipetlerin de dahil olduğu tek kullanımlık plastik kültürünün insan sağlığını nasıl altüst ettiğini gözler önüne seriyor. Doğada asla yok olmayan ve zamanla mikroplastiklere dönüşen bu malzemeler; soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya kadar her yerden vücudumuza sızıyor.