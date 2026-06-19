Yazın soğuk içecek tüketenler dikkat: O alışkanlık organları plastikle dolduruyor!

Bilimsel araştırmalar, plastik pipetlerin de dahil olduğu tek kullanımlık plastik kültürünün insan sağlığını nasıl altüst ettiğini gözler önüne seriyor. Doğada asla yok olmayan ve zamanla mikroplastiklere dönüşen bu malzemeler; soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya kadar her yerden vücudumuza sızıyor.
Uzmanlar, güncel nörolojik çalışmalarda insan beynindeki plastik oranının birkaç yıl öncesine kıyasla %50 daha fazla çıktığını belirtiyor. Plastik ürünlerde bulunan 16 binden fazla kimyasal maddenin en az 4 bin 200'ü insan sağlığı için doğrudan ölümcül riskler barındırıyor.
KALORİ ALIMINA NEDEN OLUYOR
Sıcak veya asidik sıvıyla temas eden polipropilen pipetler hormonal dengeyi bozarken, tüketim hızını artırarak fark etmeden aşırı şeker ve kalori alımına da zemin hazırlıyor.
DİŞ MİNELERİNİ AŞINDIRIYOR
Milyonlarca insanın günlük hayatta fark etmeden kullandığı plastik pipetler, asidik ve şekerli içeceklerin dişlere zarar vermesini önlemediği gibi, sıvıyı tek bir noktaya tazyikle üfleyerek diş minesini daha hızlı aşındırıyor.
Bilim insanlarının kan, akciğer, plasenta ve hatta anne sütünde tespit ettiği mikroplastiklerin tetiklediği başlıca hastalıklar şunlardır:
Kalp ve damar hastalıkları: Hücrelerde biriken plastikler kalp krizi, felç ve ani ölüm riskini tırmandırıyor.
Nörolojik bozukluklar: Beyindeki plastik yoğunluğu, bunama ve Alzheimer hastalıklarının önünü açıyor.