Yazın yaylada kışın kursta

Ağrı'nın Yüzüncü Yıl ve Küpkıran mahallelerinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM), kış mevsiminde kadınların hem sosyalleşmesine hem de meslek edinmesine imkân sağlıyor. Yaz aylarını yaylalarda tarım ve hayvancılıkla geçiren kadınlar, kış gelince boş zamanlarını değerlendirmek için merkezdeki dikiş-nakış, kuaförlük ve tel kırma kurslarına katılıyor. Her gün ev işlerini tamamladıktan sonra kurslara gelen 80 kadın, usta öğreticiler eşliğinde birçok ürün ortaya çıkarıyor. Merkeze gelen kadınların küçük çocukları ise anneleri kurstayken ana sınıfında eğitim görüyor. Merkez, özellikle kış aylarının uzun sürdüğü bölgede, kadınların üretime katılmasını ve kendi ayakları üzerinde durmasını sağlıyor.







Merkezde bir aile ortamı oluşturduklarını vurgulayan ADEM Koordinatörü Neslihan Taşdemir Yerlikaya,"Ürünleri sipariş alarak hocalarımız rehberliğinde burada üretiyorlar. Biz de zaman zaman kermesler açarak öğrencilerimizin ürünlerini satması için onlara yardımcı oluyoruz." dedi. Kuaförlük kursu usta öğreticisi Alev Uç, kursiyerleri 8 aylık eğitimin sonunda usta öğreticilik sınavlarına yönlendirdiklerini ve belge alan kadınların iş yeri açma fırsatı yakaladığını söyledi.

AİLE EKONOMİSİNE DESTEK OLUYORLAR

Kursiyerlerden Yüksek Taşçı, 4 yıldır dikiş-nakış kursuna geldiğini belirterek şunları söyledi: " Nevresim, çeyiz, elbise, ferace, minder, yastık ne varsa öğrendik. Daha önce bilmiyorduk, burada kendimizi çok geliştirdik." Bir diğer kursiyer Şükran Dağtekin ise 6 yıldır kursa devam ettiğini ifade ederek makine alıp evde de sipariş üzerine üretim yaptığını ve aile ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.