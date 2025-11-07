YDS ne zaman uygulanacak, ayın kaçında? ÖSYM takvimi ile 2025 YDS/2 sınav tarihi belli oldu

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları 30 Eylül-8 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri belirlenerek giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, YDS ne zaman uygulanacak, ayın kaçında? İşte 2025 YDS/2 sınav tarihi hakkında detaylar.
YDS NE ZAMAN UYGULANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacaktır.
2025-YDS/2: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2025-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 06 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YDS/2 Sınavı için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.