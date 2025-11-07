YDS ne zaman uygulanacak, ayın kaçında? ÖSYM takvimi ile 2025 YDS/2 sınav tarihi belli oldu

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları 30 Eylül-8 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri belirlenerek giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, YDS ne zaman uygulanacak, ayın kaçında? İşte 2025 YDS/2 sınav tarihi hakkında detaylar.