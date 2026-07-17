Yediemin otopark ve çekme ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis kararları kapsamında, şehirdeki otopark işletme maliyetlerinin artması üzerine yediemin tarifelerinde köklü bir fiyat düzenlemesine gidildi. Alınan karara göre, hatalı park ya da mevzuat ihlali nedeniyle çekilen araçların taşıma ve otoparkta kalma maliyetleri ciddi oranda katlandı.

Yeni tarifeyle birlikte standart araç çekme ve 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti yüzde 38,90'lık bir artışla bin 800 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. Çekici araçların taşıma mesafesinde 5 kilometreyi aşması durumunda alınacak kilometre başına ilave ücret ise yüzde 42,86 zamla 70 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı.

YEDİEMİN GÜNLÜK OTOPARK TARİFESİ

*Otomobil: 200,00 TL'den 250,00 TL'ye (%25 zam)

*Motosiklet: 100,00 TL'den 130,00 TL'ye (%30 zam)

*Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı: 230,00 TL'den 300,00 TL'ye (%30,44 zam)

*Kamyon ve Otobüs: 350,00 TL'den 450,00 TL'ye (%28,57 zam)

İş Makineleri: 450,00 TL'den 600,00 TL'ye (%33,33 zam)

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör