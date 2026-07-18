Yediemin vurgununda 18 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yediemin otoparklarındaki hacizli ve muhafaza altındaki araçlar üzerinden yaklaşık 1.5 milyar liralık usulsüz kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda çete liderleri Ö.T., O.T., Y.K., B.T. ve İ.A. da gözaltına alındı.Soruşturmada, şüphelilerin yapay zekâ ile sahte bilirkişi raporları hazırlayarak araçları hasarlı gösterip ihale yoluyla piyasa değerinin 10'da biri fiyatına satın aldıkları, ayrıca motor, kapı, koltuk ve radyatör gibi parçaları sökerek sattıkları, ardından araçları eksik parçalarıyla ihaleye çıkardıkları belirlendi.Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan sanıkların 18'i tutuklandı. 14 kişiye ise adli kontrol uygulandı.

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