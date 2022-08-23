Yedikule Hisarı’nda ‘drone’ heyecanı

Zafer Bayramı kapsamında Fatih Belediyesi Drone Yarışları Zafer Kupası organizasyonuyla bir ilke daha imza atıyor. 27-28 Ağustos'ta Yedikule Hisarı'nda gerçekleşecek olan organizasyon ilk kez tarihi bir mekânda yapılacak. Gelişen drone teknolojisini sportif veya profesyonel olarak gerçekleştiren pilotlar, seyircilere heyecan dolu bir yarış yaşatacak. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerden biri olduğu için Zafer Kupası olarak adlandırdık. Programımız zaferimizin 100'üncü yılına yakışır bir atmosferde tamamlanacak. Tüm drone meraklılarını bu unutulmaz programa davet ediyorum" dedi.