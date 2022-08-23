Haberler Yaşam Haberleri Yedikule Hisarı’nda ‘drone’ heyecanı
Giriş Tarihi: 23.8.2022

Yedikule Hisarı’nda ‘drone’ heyecanı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yedikule Hisarı’nda ‘drone’ heyecanı
Zafer Bayramı kapsamında Fatih Belediyesi Drone Yarışları Zafer Kupası organizasyonuyla bir ilke daha imza atıyor. 27-28 Ağustos'ta Yedikule Hisarı'nda gerçekleşecek olan organizasyon ilk kez tarihi bir mekânda yapılacak. Gelişen drone teknolojisini sportif veya profesyonel olarak gerçekleştiren pilotlar, seyircilere heyecan dolu bir yarış yaşatacak. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerden biri olduğu için Zafer Kupası olarak adlandırdık. Programımız zaferimizin 100'üncü yılına yakışır bir atmosferde tamamlanacak. Tüm drone meraklılarını bu unutulmaz programa davet ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
EYT SON DAKİKA BUGÜN: Bakan Vedat Bilgin'den son durum! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?
Rusya'dan Dugina cinayeti ile son dakika açıklaması: Görüntüler yayınlandı! Ukrayna özel servisi yaptı
Son dakika | Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022: YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika | Alman DW'nin "Tatil yapamayan Türk gençleri" bakın kim çıktı! Instagram hesabını açık unutunca...
İzmir'de 9 Eylül afişlerine AK Parti'den tepki: CHP'li Soyer tarihi gaflete imza attı
SİGARA FİYATLARI 23 AĞUTOS 2022 || En son sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yedikule Hisarı’nda ‘drone’ heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA