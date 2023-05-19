YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş: ‘Buraları kapatalım’ diyen strateji bilmiyordur

63 ülkeye yayılarak Türk kültürünü ve Türkçeyi dünya halklarıyla tanıştırmaya devam eden YEE, başarılı çalışmalarına devam ediyor. Enstitünün kurulduğu ilk günden bu yana 5 milyon insana Türkçe öğrettiğini vurgulayan YEE Başkanı Ateş, bu sene 1 milyon insanı daha Türkçe ile tanıştıracaklarını vurguladı. Türk dizileri sayesinde Latin Amerika'dan Uzakdoğu'ya kadar milyonlarca insanın Türkçeye ilgi duyduğunu belirten Ateş, cumhuriyetin 100. yılında dünya genelindeki merkez sayılarını 84'ten 100'e çıkaracaklarını söyledi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA YAYILDI

Brunei'den Şili'ye, Meksika'dan Kamboçya'ya kadar Türk kültürü ve Türkçeye büyük bir merak olduğunu belirten Ateş, "Örneğin Bosna-Hersek'te geçtiğimiz ay 10 bin kişinin katıldığı 23 Nisan programımız oldu. 2 ülke bayrakları aynı anda dalgalandı. 7 ülkedeki okullarda Türkçeyi yabancı dil olarak okutuyoruz. Bazı ülkelerde de akademik olarak ilgi var. Bunların başında Mısır ve İran geliyor" bilgisini paylaştı.

SABAH muhabiri Murathan Yıldırım ve YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş

"BU KURUMLAR DEVLET AKLIYLA KURULDU"

YEE, Maarif Vakfı, YTB gibi kurumlardan faydalanan yabancı gençlerin ilerleyen süreçte kendi ülkelerinde güçlü bir pozisyona gelebileceğini ve bunun da Türkiye'ye her alanda büyük katkılar sunabileceğini hatırlatan Ateş, CHP'li bazı siyasilerin geçmiş dönemde bu kurumları kapatmaya yönelik mesajlarına da yanıt verdi. Ateş, "Bu kurumlar devlet aklıyla, bir strateji gereği kurulmuştur. Yurt dışında Türkiye'nin gücünü gösteren kurumlardır. Biz bu stratejide geç bile kaldık. 'Bunları kapatalım, engelleyelim' diyen strateji bilmiyordur. Ülkeler arası ilişkinin ne olduğunu da bilmiyordur. Seneler önce cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu hayati strateji başlatıldı ve biz şu an aslında kaybettiğimiz yılları telafi etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı