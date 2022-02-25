Haberler Yaşam Haberleri Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 25.2.2022 21:19 Son Güncelleme: 25.2.2022 21:44

Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırıda yeni gelişme! Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın 15 Şubat Salı günü Zeytinburnu İlçesi'nde silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.M.'nin, olaydan bir hafta önce kiralandığı belirlenen aracı kullandığı, ikinci şüpheli G.D.'nin ise silahı kullandığı tespit edildi. Söz konusu iki şüpheli ve D.Y. isimli üçüncü şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık 3 şüpheliyi de tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüphelilerden G. M. ve G. D tutuklanarak cezaevine gönderildi. D. Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı!
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