Yemek borusu olmayan bebek sağlığına kavuştu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi başarılı ameliyatlarına devam ediyor. Bu kapsamda Bingöl'den gelen ailenin yenidoğan bebeklerinde yemek borusu olmadığı tespit edildi. Çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından yaşamının 12. saatinde ameliyat edilen bebeğe yemek borusu yapıldı. Ameliyattan sonra bebeğin ağızdan beslenmesine başlandı. Artık annesini emebilen ve sağlıklı bir şekilde beslenebilen bebek şifa ile taburcu edildi. Dr. Ersöz, 35 haftalık 1 kilo 800 gram olarak doğan bebeğin doğumdan 12. saat sonra yapılan cerrahi operasyonun başarıyla tamamlandığını dile getirdi. Ersöz, "Bu sevincin hiçbir karşılığı olamaz. Bu bebek normal bebekler gibi büyüyecek" dedi.