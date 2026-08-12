Yemek götüren ekipler yaşlı adamı evinde ölü buldu

Olay, Serdivan ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşinden yıllar önce ayrılan ve uzun süredir yalnız yaşayan bir çocuk babası 66 yaşındaki Kadir İnce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nden düzenli olarak yemek yardımı alıyordu. Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nden düzenli olarak yemek yardımı alan İnce'nin evine dün öğle saatlerinde ekipler tarafından yemek götürüldü. Ekipler kapıyı çalmasına rağmen içeriden herhangi bir ses alamayınca durumdan şüphelendi.



Ekiplerin eve girerek yaptığı kontrolde Kadir İnce hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İnce'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadir İnce'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Serdivan Kazımpaşa Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Reşadiye ve Kazımpaşa Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!