Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? TV8 ile 9 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi olan yarışmacı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi için araştırmalar başladı. Sezona Kıbrıs'ta başlayan sevilen yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Programın izleyenleri Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorularına yanıt arıyor. Peki, bu haftanın puan durumu ile Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, TV8 9 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölüm ile detaylar…