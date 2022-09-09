Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? TV8 ile 9 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi olan yarışmacı!
Giriş Tarihi: 9.9.2022 16:43

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? TV8 ile 9 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi olan yarışmacı!

Yemekteyiz kim kazandı sorusu her Cuma olduğu gibi bugün de gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz final bölümü ile bugün ekranlara geliyor. Programın takipçileri Yemekteyiz kim birinci oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 9 Eylül 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı büyük ödülü aldı, 50 bin TL’yi kim kazandı? İşte, bu hafta puan durumu ile yanıtlar…

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? TV8 ile 9 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi olan yarışmacı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi için araştırmalar başladı. Sezona Kıbrıs'ta başlayan sevilen yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Programın izleyenleri Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorularına yanıt arıyor. Peki, bu haftanın puan durumu ile Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, TV8 9 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölüm ile detaylar…

9 EYLÜL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Haftanın finali bugün gerçekleşiyor. Henüz hangi yarışmacının kazandığı belli olmadı. Açıklanacak puanların ardından Zuhal Topal'da haftanın birincisi haberimizde olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (5-9 EYLÜL 2022)

1.gün yarışmacısı: Begüm

2.gün yarışmacısı: Efe

3. gün yarışmacısı: Seda

4. gün yarışmacısı: Selcan

5. gün yarışmacısı: Özkan

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Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? TV8 ile 9 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi olan yarışmacı!
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