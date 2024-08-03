Yenge katili Ordu’da yakalandı

Yengesi Fatma Demir'i 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Demir Ordu'nun Akkuş ilçesinde yakalandı. Yengesini bıçakladıktan sonra otomobil ile olay yerinden kaçan Mustafa Demir'i yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri ana yol üzerinde bulunan MOBESE kayıtlarından Mustafa Demir'in kullandığı otomobilin Ordu yönüne gittiğini tespit etti. Bunun üzerine yakınlarından Mustafa Demir'in eniştesinin Ordu'nun Akkuş İlçesine bağlı Yeşilköy mahallesinde oturduğunu belirleyen jandarma ekipleri gece saat 01.00 sularında eve giderek Mustafa Demir'i cinayette kullandığı bıçak ile ele geçirdi.

Mustafa Demir jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, "Oğlum ile birlikte abimlerin evin önünden geçen patpat yolundan tarlamıza gidiyorduk. Yengem bire daha o yolu kullanmamamızı istedi. Biz de başka yol olmadığını bu yolu kullanacağımızı söyledik. Yengem elinde bulunan odun sopası ile oğluma acımasızca vurmaya başlayınca kendimi kaybetmişim yanımda bulunan bıçağı rastgele salladım. Korktum eniştemin yanına gittim pişmanım" dedi.