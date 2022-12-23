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Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:17 Son Güncelleme: 23.12.2022 10:17

Yengeç Burcu Hangi Ay? Yengeç Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Son yıllarda astrolojiye olan ilginin artması burçların da tek tek kendi içindeki özelliklerinin merak edilmesine sebep oluyor. Peki yengeç burcu hangi ayda doğmuştur? Yengeç burcu ne zaman doğar, yengeç burcu tarihi nedir hem ikili ilişkiler açısından hem de kişi analizi açısından bazı kişiler için oldukça önemli olabiliyor. Yengeç burcu ayı ne zamandır, yengeç hangi ay doğar biliyor musunuz? Yengeç burcu hangi ay doğar merak ediyorsanız yanıtı yazımızda!

Yengeç Burcu Hangi Ay? Yengeç Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Yengeç burcu ne zaman doğar merak mı ediyorsunuz? Belki kendi burcunuz belki sevgiliniz belki de bir aile yakınınızın burcu olan yengeç burcu hangi ayda doğmuştur? İkili ilişkilerinizde uyum analizi için yengeç burcu hangi ay doğmuştur, yengeç burcu tarihi nedir merak ediyor olabilirsiniz. Peki yengeç burcu ayı nedir? Yengeç burcu ile ilgili merak ettikleriniz ve yengeç burcu hangi ay doğmuştur sorularınızın yanıtı yazımızın devamında sizi bekliyor!

Yengeç Burcu Özellikleri Nedir?

Yengeç burçları duygusallıkları ve duyarlılıkları ile bilinirler. Karşısındaki herkesten de aynı hassasiyetleri bekledikleri için ikili ilişkilerde anlaşması biraz zor olan bir burçtur. Normal zamanlarında neşeli, yardımsever, düşünceli, iyi kalpli ve anlayışlı olan yengeç burçlarının bir anda hiçbir neden olmadan ruh halleri değişebilir ve mutsuz alıngan olabilirler. Değişken ruh halleri nedeniyle anlaşması zor olan bir burçtur.

Yengeç Burcu Hangi Ay Doğar? Yengeç Burcu Tarihi ve Günleri Nedir?

Her ay için farklı bir burç bulunmaktadır. Yazın yani haziran ve temmuz ayı arasında doğan kişilerde yengeç burcu olurlar. Haziran ayının 22'si ile Temmuz ayının 22'si arasında doğan kişiler yengeç burcu olurlar.

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Yengeç Burcu Hangi Ay? Yengeç Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?
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