Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalarla kabinede önemli değişiklikler yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında yeni isimler görevlendirildi. O isimlerden birisi de Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek oldu. Peki Akın Gürlek kimdir? Kaç yaşında? Hangi görevleri üstlendi? İşte detaylar...

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Hakim-savcı olarak meslek hayatına başlayan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüttü.

1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Gürlek, 2024 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Gürlek, son dönemde yürüttüğü adli ve idari görevlerle kamuoyunun gündeminde yer aldı. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti.

Terörle mücadele, organize suç örgütleri ve kamu düzenini tehdit eden yapılanmalara yönelik soruşturmaların etkin ve kararlı şekilde yürütülmesini sağladı. Özellikle büyük ve kapsamlı dosyalarda koordinasyonu güçlendiren adımlar atarak adli süreçlerin hızlandırılmasına katkı sundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Akın Gürlek, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalarda öncü rol üstlendİ. "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" olarak nitelendirilen dava sürecini aktif şekilde yürüttü.